Трёхкомнатная квартира за 23900 рублей в месяц — это реально! Поделиться Твитнуть

Мечты сбываются: прекрасная история со счастливым концом произошла в начале сентября в семье Головиных.

Степан и Анна жили в небольшой двухкомнатной квартире, и пока в семье был один ребенок, места всем хватало, но с появлением второго ребенка, кошки и собаки стало тесновато. Бюджет был ограничен, а требований к новой квартире много:

новый современный дом с хорошей школой и детским садом поблизости;

три изолированных спальни и просторная кухня, чтобы с гостями посидеть;

квартира должна быть с ремонтом, чтобы можно было свою продать, переехать и быстро закрыть ипотеку.

Страхов и ипотечных вопросов было больше, чем ответов, а просмотренные варианты не подходили: то площадь большая и дорого, то планировка неудачная, то расположение дома не то. Так Головины мечтали и понемногу откладывали деньги на первоначальный взнос до тех пор, пока они не увидели новый проект — ЖК «Притяжение»1. Обратившись в отдел продаж девелопера PAN City Group2 за помощью с выбором квартиры, супруги еще раз убедились в правильности своего выбора и заключили договор долевого участия.

Семья Головиных уже с нетерпением ждут ключи от 3-комнатной квартиры с качественной отделкой «под ключ» на 4 этаже площадью 54,7 м2. Теперь у всех членов семьи будет свое пространство, ведь в новой квартире целых три изолированные комнаты, просторная кухня с выходом на большой балкон, удобная прихожая и раздельный санузел — все, что нужно для счастливой жизни дружной семьи. Важно, что школа и садик находятся рядом с домом!

Стоимость квартиры со скидкой составила 5 793 496 рублей. Степану и Анне банк одобрил семейную ипотеку под 5,85%3, так как младшей дочери еще нет 7 лет, и их ежемесячный платеж составил всего 23900 руб4!

«Рады, что мы решились на покупку. Мы просто влюбились в новый дом и его двор-парк! Еще и применили свой сертификат на материнский капитал в качестве части первоначального взноса по ипотеке» — поделилась Анна.

Нам часто задают вопросы:

Сколько раз можно брать семейную ипотеку?

Отвечаем: по общему правилу с 23 декабря 2023 года воспользоваться каждой из государственных ипотечных программ можно только один раз. Для семейной ипотеки сделано исключение. Если вы уже брали семейную ипотеку или пользовались другой ипотекой с господдержкой, второй раз получить ее можно при одновременном соблюдении условий:

Предыдущий кредит вы взяли до 23 декабря 2023 года. На момент обращения с новой заявкой предыдущий кредит закрыт. В семье не позже 31 декабря 2023 года родился еще один ребенок и на сегодняшний день он не достиг 7-летнего возраста.

Можно ли использовать средства социальной субсидии в качестве первоначального взноса по ипотеке?

Отвечаем: да, вы можете использовать их как в оплате первоначального взноса, так и в счет погашения задолженности по ипотеке.

В доме «Притяжение» также есть просторные семейные трёхкомнатные квартиры площадью 65,1 м2 и четырёхкомнатные квартиры (76,6 м2). Кроме привлекательной процентной ставки по Семейной ипотеке, на покупку квартиры в доме «Притяжение» действует ряд выгодных условий:

Беспроцентная рассрочка до конца строительства с первоначальным взносом 20% 5 Зачет вторичным жильем 6 Различные варианты по ипотеке, включая траншевую ипотеку 7 , когда на время строительства в банке вы берете лишь половину ипотечной суммы, что сокращает размер ежемесячного платежа на период строительства в два раза. Оставшуюся сумму банк выдает по завершению строительства.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Срок сдачи дома в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года.

Задать интересующие вас вопросы, узнать подробные условия и получить бесплатную консультацию можно в офисах продаж можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Базовая процентная ставка составляет от 5,85% при кредитовании в рамках программы «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ СИТИ ПРОЕКТ. Диапазоны ПСК составляют 5.583 — 7.002%. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни и здоровья от несчастного случая и болезни). Первоначальный взнос не менее 20,01% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита от 200 000 до 6 000 000 и до 12 000 000 руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ипотечные кредиты могут быть взяты на срок до 30 лет. Валюта кредитов — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.10.2024 г. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

4 Платеж по ипотеке рассчитан на примере квартиры № 24, расположенной в ЖК «Притяжение» по адресу: Пермский край, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а, исходя из размера первоначального взноса 30%, срок кредитования до 30 лет. Площадь квартиры: 54,7 м2. Стоимость на 22.10.2024: 5 793 496 руб.

5 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве.

6 При условии заключения договора купли-продажи квартиры с одновременной продажей вторичного жилья предоставляется скидка в размере от 2 (двух) до 3 (трёх) процентов от базовой цены квартиры, с учетом коэффициента этажности, и рассрочка в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи квартиры. Индексация в течение указанного периода не начисляется. Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% (десять процентов) и оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. Последующие платежи должны составлять не менее 20 000 (двадцати тысяч) рублей и оплачиваться на 30-й и 60-й день рассрочки, а окончательный расчет по договору должен быть произведен не позднее 90-ого дня рассрочки. Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности в отделе продаж PAN City Group.

7 Полная стоимость кредита рассчитывается от 22,91 % до 24,47 %*.

Предложение доступно по ставке от 21 % годовых в рамках программ ПАО Сбербанк «Приобретение строящегося жилья» и «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика — партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект», при первоначальном взносе от 10,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения, сроке кредита от 12 до 360 месяцев, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении Домклик Плюс*. Перечисление застройщику суммы кредита осуществляется частями: до ввода объекта в эксплуатацию в срок и размеры, установленные в Договоре долевого участия. При отказе заемщика от Домклик Плюс на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб. Дополнительные расходы: пакет Домклик Плюс, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период до 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. * Пакет услуг Домклик Плюс включает в себя снижение ставки на 1%, подписку СберПрайм, страхование жизни и здоровья, а также скидку до 15% на сервисы Домклик, подробнее по ссылке: http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/domklick_plus

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