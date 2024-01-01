В Пермском Политехе прокомментировали ситуацию с возможным отстранением непривитых сотрудников вуза
Университет исполняет решение суда по иску краевого Управления Роспотребнадзора
Руководство Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) опубликовало приказ, согласно которому преподаватели вуза должны пройти вакцинацию против кори до 9 января 2025 года. В противном случае педагогам пригрозили отстранением от работы.
В связи с последующими публикациями по этой теме в СМИ пресс-служба вуза распространила комментарий руководства ПНИПУ.
Как рассказал первый проректор — проректор по информатизации университета Александр Труфанов, в соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 28 марта 2023 года в ПНИПУ было организовано добровольное прохождение вакцинации против кори. По итогам выполнения университет уведомил Роспотребнадзор по региону, однако 20 июня 2023 года ведомство направило исковое заявление в Ленинский районный суд Перми, потребовав обеспечить обязательную вакцинацию для профессорско-преподавательского состава.
По результатам рассмотрения иска 16 мая этого года решение суда вступило в силу, а 20 сентября судебные приставы возбудили исполнительное производство, и вуз обязан обеспечить контроль за иммунизацией своих сотрудников ПНИПУ в соответствие с требованиями п.2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», и постановления правительства РФ от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
«В соответствии с этим в университете на текущий момент созданы условия для прохождения вакцинации сотрудников. Работников в возрасте от 18 до 55 лет, которые не пройдут вакцинацию до 9 января 2025 года, мы будем действительно вынуждены отстранить от работы во исполнение решения суда», — пояснил Труфанов.
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