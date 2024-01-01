В Пермском Политехе прокомментировали ситуацию с возможным отстранением непривитых сотрудников вуза Университет исполняет решение суда по иску краевого Управления Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Руководство Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) опубликовало приказ, согласно которому преподаватели вуза должны пройти вакцинацию против кори до 9 января 2025 года. В противном случае педагогам пригрозили отстранением от работы.

В связи с последующими публикациями по этой теме в СМИ пресс-служба вуза распространила комментарий руководства ПНИПУ.

Как рассказал первый проректор — проректор по информатизации университета Александр Труфанов, в соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 28 марта 2023 года в ПНИПУ было организовано добровольное прохождение вакцинации против кори. По итогам выполнения университет уведомил Роспотребнадзор по региону, однако 20 июня 2023 года ведомство направило исковое заявление в Ленинский районный суд Перми, потребовав обеспечить обязательную вакцинацию для профессорско-преподавательского состава.

По результатам рассмотрения иска 16 мая этого года решение суда вступило в силу, а 20 сентября судебные приставы возбудили исполнительное производство, и вуз обязан обеспечить контроль за иммунизацией своих сотрудников ПНИПУ в соответствие с требованиями п.2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», и постановления правительства РФ от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

«В соответствии с этим в университете на текущий момент созданы условия для прохождения вакцинации сотрудников. Работников в возрасте от 18 до 55 лет, которые не пройдут вакцинацию до 9 января 2025 года, мы будем действительно вынуждены отстранить от работы во исполнение решения суда», — пояснил Труфанов.

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