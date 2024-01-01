Скончался первый реставратор Пермской художественной галереи Игорь Арапов Прощание со знаменитым художником состоится 24 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская государственная художественная галерея

В возрасте 96 лет 21 октября ушёл из жизни Игорь Арапов, первый реставратор Пермской художественной галереи, который внёс огромный вклад в её развитие. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсетях.

Игорь Арапов родился в 1928 году в селе Зюкайка Верещагинского района Пермской области. Получил образование в Ленинградском художественном училище. С 1962 года и почти полвека он был первым штатным реставратором Пермской галереи. Его приняли по рекомендации искусствоведа Николая Серебренникова. До 1972 года знаменитый впоследствии мастер оставался единственным реставратором.

«Арапов был основательным и вдумчивым человеком. По сути, он основал пермскую реставрационную школу. В те годы не было технологий, и про Арапова говорили, что у него глаз-рентген. Под чёрным слоем загрязнения он мог разглядеть хорошее изображение», — рассказала президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева.

Художник изучал в Пермской галерее технику и технологию иконописи, русскую и западную живопись, народное искусство и крестьянские ремёсла, проходил стажировку в Центре Грабаря в Москве.

Фото: Пермская государственная художественная галерея

В начале своего творческого пути он занимался консервацией произведений деревянной скульптуры, иконы, живописи. Это иконы XVI-XVII веков: «Богоматерь Одигитрия», «Иоанн Предтеча — ангел пустыни», «Огненное восхождение пророка Ильи» и другие. Кроме того, работал с произведениями русской и западноевропейской живописи.

Он отмечал, что реставрация — это максимальное возвращение основного замысла произведению искусства с учётом временных необратимых изменений. Поэтому, по мнению художника-реставратора, к каждой вещи нужно подходить индивидуально: «осмыслить характер утрат, увидеть, как они влияют на восприятие».

По словам реставратора Галины Хоменко, для неё Арапов был учителем. Она окончила Строгановское училище, а затем устроилась на работу в Пермскую галерею.

«Когда у меня были вопросы, я обращалась к Игорю Васильевичу. И он всегда мне помогал. Свою первую работу я сделала под его руководством — это «Крестьянин в шубе» Малявина. Мне было легко с ним работать», — поделилась она своими воспоминаниями.

В 2002 году Арапов совместно с реставратором по дереву Александром Ившиным сделал консервацию и реставрацию иконостаса XVIII века Спасо-Преображенского кафедрального собора. В разные годы Игорь Васильевич участвовал и в собирательской работе Пермской галереи. Его первая экспедиция состоялась с Николаем Серебренниковым в 1963 году. В ходе экспедиции в Соликамском районе нашли «строгановскую» икону «Сошествие Святого духа». А с 1966 по 2018 год в Перми и крае с успехом прошли персональные выставки художника. Сейчас более 60 произведений Арапова хранятся в коллекции галереи.

Фото: Пермская государственная художественная галерея

Всем родным и близким Игоря Арапова сотрудники художественной галереи приносят соболезнования.

Прощание с художником-реставратором пройдёт 24 октября в 11:00 в Малом ритуальном зале по ул. Старцева, 61.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.