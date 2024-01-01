«Азот» подвёл итоги проекта «уДОБРяй!» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвёл итоги эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!», организованного Советом молодёжи предприятия. Финансовую поддержку проекту филиал оказал в рамках программы «Уралхим — детям».

Проект реализован совместно с Управлением по охране окружающей среды и природопользованию и Управлением образования г. Березники. Участие в нём приняли 15 детских садов, шесть школ, два учреждения дополнительного образования и молодёжный центр. Всего — порядка 1,5 тыс. человек.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках проекта дети под руководством наставников благоустраивали территории своих учебных заведений, проводили ярмарки и научно-практические конференции, в течение лета удобряли землю, выращивали цветы и овощи на своих мини-огородах. Помимо этого, они получили возможность узнать интересные факты о защите природы, об «Уралхиме», о миссии и слогане компании «Потому что еда нужна каждому».

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

На итоговом мероприятии в ДК им. Ленина КСЦ «Азот» для детей состоялось выступление циркового шоу, были организованы выставка картин юных художников школы им. Л.А. Старкова и фотозона.

Михаил Шинкарёв, заместитель главы администрации г. Березники:

— «Азот» уже третий год проводит конкурс проектов «уДОБРяй!» среди образовательных учреждений. Для города конкурс полезен не только с точки зрения озеленения и благоустройства, но и в плане воспитания детей. Дети учатся бережному отношению к природе, городу, краю.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Венера Мухатаева, председатель Совета молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Инициатива Совета молодёжи предприятия понравилась горожанам и смогла объединить не только детей и подростков, но и их родителей. С помощью таких проектов мы воспитываем подрастающее поколение, прививаем ему любовь к экологии. Нужно с раннего возраста учить ребят бережно относиться к родному городу — месту, в котором они живут.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

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