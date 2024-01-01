Цыганская свадьба привела к вспышке кори в Перми Заболело уже 14 человек Поделиться Твитнуть

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о напряжённой ситуации с заболеваемостью корью среди цыганского населения в Перми и Пермском МО.

В ведомстве «Новому компаньону» рассказали, что с 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, при этом десять из них уже лабораторно подтверждены. Девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми, четыре случая выявлено в д. Федотово Пермского муниципального округа.

Кроме этого, выявлена корь у сотрудницы магазина в Чапаевском.

«Источник инфекции прибыл в Пермский край из Нижнего Тагила Свердловской области. Распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — заявили в РПН.

Как пишет ВЕТТА, власти уже проводят комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции, включая вакцинацию.

Медики напоминают, что корь характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов.

Вирус передаётся воздушно-капельным путем. Если человек, ранее корью не болевший и непривитый, будет контактировать с больным корью — вероятность заболеть чрезвычайно высока. Для этой инфекции характерна почти 100%-ная восприимчивость.

Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход.

Единственным способом защиты является вакцинация. В 2024 году в регионе иммунизировано против кори более 91,8 тыс. человек, в том числе 57,4 тыс. детей.

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