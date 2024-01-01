Зарина Ситдикова Росреестр Прикамья выявил более 3 тысяч случаев несоблюдения земельного законодательства Около 2,5% от общей площади проверенных участков используются с нарушениями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года Управление Росреестра по Пермскому краю выдало около 3,4 тыс. предостережений землепользователям о недопустимости нарушения законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным надзорного органа, за девять месяцев текущего года специалисты Росреестра дистанционным методом обследовали более 124 тыс. га в Прикамье. При этом использование свыше 3 тыс. га из них имеет признаки нарушения. Прежде всего, это самовольное занятие земель и использование участка не в соответствии с его целевым назначением.

Как пояснил начальник отдела государственного земельного надзора Росреестра Сергей Зигинов, после объявления предостережения инспекторы проводят индивидуальную работу с землепользователем и объясняют, как можно устранить нарушение.

«Если нарушение не устраняется, инспекторы Управления могут провести внеплановую проверку и применить меры административного воздействия. Поэтому призываю пермяков добросовестно распоряжаться земельными участками», — говорит Сергей Зигинов.

Всего в этом году госземинспекторами проведено 158 профилактических визитов.

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