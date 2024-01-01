Артём Стариков руководитель проектного бюро СГ «Развитие» Создать любимое место для каждого жителя Поделиться Твитнуть

При реализации проектов КРТ в кварталах со сложившейся городской застройкой существует ряд условий и ограничений, которые необходимо учитывать. В квартале на ул. Плеханова, где СГ «Развитие» ведёт проект КРТ, такими условиями являются ограничение этажности, ограничения, связанные с окружающей застройкой, существующие инженерные сети.

Участок проектирования расположен в сложившемся жилом микрорайоне, вдоль которого проходит рекреационное зелёное кольцо. Территория обособ­лена от главных планировочных осей и улиц города, находится в тихом зелёном районе.

С учётом всех условий и ограничений в архитектурном решении застройки выделены акцентные секции в двух будущих домах, предложен баланс фоновой застройки и акцентов. Для этого мы применяем разнообразие в материалах и структуре фасадов, а также подобрали гармоничное цветовое решение зданий. Новые дома интегрированы в структуру старого микрорайона, при этом территория будет по-настоящему современной, выгодно отличающейся от «советской» застройки.

При планировании развития этой территории нам необходимо встроиться в сложившуюся застройку и силуэт города, создав «диалог» между существую­щими домами, дворами, зеленью и привычными путями для жителей района. Нужно учитывать характер и дух места в контексте всего микрорайона. В результате мы стремимся создать комфортную и уютную территорию, которая станет любимым местом для каждого будущего жителя.

Объёмом новой застройки сформированы закрытые зелёные дворы без машин. Особое внимание уделено озеленению территорий. Во дворах создаётся чувство простого родного места, в среде которого жители будут находиться каждый день. Проектом предусмотрен встроенно-пристроенный детский сад с собственной площадкой для прогулок.

Благодаря разнообразию применённых планировочных решений любой покупатель сможет найти в ЖК квартиру, удовлетворяющую его потребности. Для самых взыскательных покупателей на последних этажах предусмотрены эксклюзивные двухуровневые квартиры с террасами.

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