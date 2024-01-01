Зарина Ситдикова Пермский край продолжает терять позиции в рейтинге регионов по доходам населения За три года Прикамье опустилось на пять строчек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вновь потерял одну позицию в рейтинге регионов РФ по доходам населения. Исследование было проведено аналитиками РИА Новости, которые сравнивали показатели II квартала текущего года относительно данных того же периода 2023 года.

Согласно представленному рейтингу Пермский край занял в нём 45-е место. По итогам 2023 года регион разместился на 44-й строчке, а в 2022 году Прикамье замыкало топ-40 субъектов РФ по доходам населения.

Для оценки текущей позиции каждого региона в рейтинге авторы исследования рассчитали соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Это позволило сравнить разные субъекты России с учётом их покупательной способности, которая во многом зависит от уровня местных цен. Анализ строился на данных Росстата и ЕМИСС за апрель-июнь 2024 года.

В соответствии с официальной статистикой, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения в целом по стране были на уровне 58,2 тыс. руб. в месяц, что на 8,4 тыс. руб. выше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 7,7%.

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