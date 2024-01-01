Эксперты назвали самые высокие зарплатные предложения в Перми В топ-3 — машинисты спецтехники, поездов и самолётов Поделиться Твитнуть

По итогам III квартала 2024 года самыми высокооплачиваемыми работниками в Пермском крае оказались машинисты спецтехники, поездов и самолётов. Средняя зарплата этих работников — 92 442 руб. в месяц за полный рабочий день. Рост составил 18%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито.Работа», проанализировав уровень средних зарплатных предложений по сферам деятельности.

Эксперты отметили, что такой факт указывает на стабильный спрос на специалистов в сфере управления техникой, в том числе сложной. Это пилоты, водители бульдозеров и экскаваторов, а также крановщики, машинисты и трактористы.

На второй строчке рейтинга оказались операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов. В III квартале этого года таким кандидатам предлагали в среднем около 82 336 руб., что на +39% больше, чем в прошлом году. В этом промышленном секторе есть много вакансий для фрезеровщиков, литейщиков, вальцовщиков и станочников.

Тройку лидеров по уровню средних зарплатных предложений замкнули вакансии в сфере строительства и ремонта. Новым сотрудникам этой отрасли предлагают на 27% больше, чем в прошлом году, или по 80 897 руб. Самыми востребованными специалистами в отрасли стали сварщики, слесари, монтажники и электромонтажники. Высокие зарплаты предлагают также механикам и сантехникам.

Как рассказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» "Авито Работы" Артём Егоренков, пассажирские перевозки и доставка грузов на сегодняшний день по-прежнему одни из самых востребованных у работодателей разных сфер. И это связано со стремительным развитием маркетплейсов, а также сервисов такси и доставки. В то же время есть нехватка по многим направлениям.

«Работодатели говорят о серьёзном дефиците водителей категории E. В этих условиях компании готовы предлагать более привлекательные условия труда для соискателей, повышая зарплатные предложения и предлагая различные бонусы в виде оплаты топлива, гибкого графика или бесплатного переобучения», — отметил Егоренков.

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