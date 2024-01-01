Зарина Ситдикова Жительница Перми получила штрафы на 125 тысяч за нарушение ПДД в Москве Автомобиль пермячки 59 раз попал в объективы камер фотовидеофиксации Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Владелица автомобиля Volkswagen Tiguan из Перми получила штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму 125 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Случаи несоблюдения ПДД были зафиксированы камерами фотовидеофиксации, установленными на дорогах Москвы и Московской области. Всего было зарегистрировано 59 нарушений. Все они были допущены в течение весны и лета текущего года.

По данным судебных приставов, наиболее частыми из них стали превышение скорости движения, несоблюдение требований дорожных знаков и езда по обочинам.

Все сообщения о нарушениях хозяйка автомобиля исправно получала через портал госуслуг, однако игнорировала их. Поэтому ГИБДД направила постановления на принудительное исполнение платежей в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Как отмечают в службе, штрафы были оплачены только после того, как судебный пристав вынес постановление о запрете совершения регистрационных действий с иномаркой пермячки. Владелица машины погасила их одним платежом.

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