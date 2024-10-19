Из затонувшей баржи в Прикамье создадут арт-объект Строительные работы начались в Усолье Поделиться Твитнуть

О строительных работах на берегу Камы сообщил глава города Березники Алексей Казаченко в своём телеграм-канале.

По словам главы Березников, идея создания необычного арт-объекта пришла в прошлом году, когда обнаружили остатки затонувшего судна.

Место, где нашли баржу, — территория бывшей Рубежской слободы Усолья.

Алексей Казаченко обходил дно обмелевшей Камы на прибрежной части Усолья Строгановского. Среди стекла, резины, пластика и ила, которые обнажила вода, он обнаружил корпус деревянного судна с торчащими из него гвоздями.

«Вода ушла, и остов стал виден, как на ладони. Возможно, это речное торговое судно, которому уже примерно 100 лет. Не исключено, что на нём когда-то перевозили соль», — отмечал, когда нашли остов судна, Казаченко.



Тогда-то и решили воссоздать силуэт старинной баржи.

На этой неделе мастера приступили к производству конструкции.





«Сделали фундамент из 12 бетонных блоков. Длина объекта почти 13 м. Сейчас монтируют и обшивают стальной каркас, — сообщил глава города. — С подъёмом воды арт-объект будет над водной гладью. Как во времена Строгановых, когда соляные караваны ходили по Каме».

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