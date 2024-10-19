Из затонувшей баржи в Прикамье создадут арт-объект
Строительные работы начались в Усолье
О строительных работах на берегу Камы сообщил глава города Березники Алексей Казаченко в своём телеграм-канале.
Алексей Казаченко обходил дно обмелевшей Камы на прибрежной части Усолья Строгановского. Среди стекла, резины, пластика и ила, которые обнажила вода, он обнаружил корпус деревянного судна с торчащими из него гвоздями.
«Вода ушла, и остов стал виден, как на ладони. Возможно, это речное торговое судно, которому уже примерно 100 лет. Не исключено, что на нём когда-то перевозили соль», — отмечал, когда нашли остов судна, Казаченко.
Тогда-то и решили воссоздать силуэт старинной баржи.
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