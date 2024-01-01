В Прикамье любительница маковых булочек осуждена на три года На её огороде росли более 400 кустов мака Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Чайковский городской суд вынес приговор местной жительнице по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Ей назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, в июле в Чайковском городском округе полиция проводила антинаркотическую операцию «Мак» и рядом с жилым домом обнаружила приусадебный участок, где росли запрещённые к возделыванию растения, содержащие наркотические средства, — мак рода Papaver, всего 404 штук. Цветочные грядки возделывала местная жительница. Участок она засеяла еще весной, а затем в течение двух месяцев поливала и взрыхляла почву, боролась с сорняками.

В полиции хозяйка усадьбы сообщила, что выращивает мак исключительно в кулинарных целях — добавляет семена в булочки, которые выпекает для личного употребления. Однако позже женщина передумала и сообщила суду о своей невиновности. Она сказала, что не имеет никакого отношения к наркотическим растениям, а маком её грядки засеял кто-то другой.

Суд посчитал её доводы несостоятельными и противоречивыми и вынес обвинительный приговор, который пока не вступил в законную силу.

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