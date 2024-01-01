Группа «Уралхим» направила гуманитарную партию удобрений Шри-Ланке Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ОХК «Уралхим»

Судно MV Asian Majesty, которое с начала 2022 года находилось в акватории Рижского залива с 55 тыс. тонн хлористого калия на борту, покинуло латвийские воды и направилось в сторону Шри-Ланки — страны-получателя данного гуманитарного груза. Об этом сообщает группа «Уралхим».

Несмотря на продолжительное хранение в трюмах корабля, серия независимых проверок подтвердила, что удобрения в полной мере сохранили свои качественные характеристики и могут быть использованы для выращивания жизненно важных сельхозкультур и повышения урожайности во благо населения Шри-Ланки.

Данная партия является шестой благотворительной поставкой удобрений группы «Уралхим» странам, столкнувшимся с рисками нехватки продовольствия, и направлена на нивелирование последствий беспрецедентного глобального продовольственного кризиса.

C конца 2022 года группа «Уралхим» безвозмездно направила порядка 190 тыс. тонн своих удобрений развивающимся странам, оплатив морской фрахт и прочие транспортные расходы. Более 166 тыс. тонн из этого объёма были доставлены из европейских портов при содействии Всемирной продовольственной программы ООН — в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве и теперь в Шри-Ланку.

Гуманитарная инициатива также способствует реализации цели № 2 ООН по ликвидации голода, достижению продовольственной безопасности и улучшению питания, а также содействию устойчивому развитию сельского хозяйства.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

— Калий является одним из важнейших элементов для роста и воспроизводства растений, его применение в сельском хозяйстве необходимо для повышения урожайности. К сожалению, недавно Шри-Ланка столкнулась с одним из сильнейших экономических кризисов за последние десятилетия, который негативно сказался на сельхозпроизводстве этого островного государства и поставил целые группы населения под угрозу голода. Являясь одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений и компанией с непоколебимой уверенностью в том, что доступ к еде — основное право человека, мы гордимся, что вносим свой вклад в устойчивость сельскохозяйственного сектора Шри-Ланки и благополучие её народа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.