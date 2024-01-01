На жительницу Перми завели уголовное дело за кражу телефона и хищение денег со счёта Женщина нашла на улице смартфон и решила перевести себе 15 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи полиции Добрянки закончили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Перми. Её обвиняют в краже и хищении денежных средств с банковского счёта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, в начале июля в дежурную часть ОМВД по Добрянскому городскому округу обратился местный житель. Он сообщил, что у него похитили телефон и списали с банковского счёта 15 тыс. руб. Он пояснил, что забыл телефон на лавочке возле одного из кафе, а когда вернулся, то мобильного уже не было.

Полиция установила личность похитителя и раскрыла преступление по горячим следам. Как выяснилось, это была жительница Перми, которая приехала в тот день к своей подруге в Добрянку и, гуляя по городу, обратила внимание на телефон, оставленный на лавочке. Пермячка решила забрать его себе. Телефон был без блокировки экрана, поэтому злоумышленница через приложение банка, установленное в гаджете, перевела со счёта владельца деньги себе на карту.

Позже обвиняемая полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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