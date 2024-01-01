Отдыхающие провели в санаториях Прикамья 732 тысячи ночей Это почти 30% от общего числа ночёвок туристов в коллективных местах размещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первые восемь месяцев 2024 года туристы провели в пермских санаториях 732 тысячи ночей, что составляет 29,5% от общего числа ночёвок в коллективных местах размещения региона за указанный период. Эти данные предоставил портал бронирования Санатории-России.рф, который проанализировал популярность санаторно-курортного отдыха.

По соотношению числа ночёвок в санаториях к общему количеству туристических ночёвок, в том числе в хостелах и гостиницах, Пермский край занимает седьмое место среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольший процент наблюдается в Башкортостане и Удмуртии (39,5 и 39,4%).

В целом по стране количество ночевок в российских санаториях с января по август 2024 года приблизилось к 240 млн, что составляет 19,5% от всех туристических ночёвок.

Евгений Терентьев, член правления Национальной курортной ассоциации, отметил, что сохраняющийся высокий спрос на санаторные услуги выявил системные проблемы в организации оздоровления и отдыха населения. В результате наблюдается рост цен на путёвки и ухудшение сервиса, однако качество медицинских услуг в санаториях остаётся на высоком уровне.

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