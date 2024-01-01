Пермь накрывает опасный для здоровья жёлтый туман Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

На протяжении недели пермяки наблюдают за плотным туманом, который, по информации МЧС, ожидается и в ближайшие дни. В последнее время туман приобрёл необычный желтоватый цвет, что вызвало тревогу у местных жителей.

Как пишет ВЕТТА, эксперты связывают это явление с инверсией — атмосферным явлением, при котором вредные выбросы не рассеиваются, а накапливаются над крупными городами. Фактически над Пермью образовалась смоговая завеса, которая на первый взгляд напоминает туман, но на самом деле представляет собой высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

Как напоминают врачи, даже умеренная концентрация вредных веществ в воздухе негативно влияет на общее состояние человека, ослабляя его защитные функции и облегчая тем самым проникновение в организм вирусов и бактерий.

К наиболее часто встречающимся болезненным состояниям, которые способен вызвать смог, относятся одышка, затруднение дыхания, общее недомогание, слабость, бессонница, сопровождаемая головными болями, першение в горле, кашель, слезоточивость.

Группы людей, наиболее чувствительные к смогу: дети, пожилые люди, взрослые, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, беременные женщины, курильщики.

При длительном и регулярном воздействии загрязнителей на организм вероятно снижение иммунитета.

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