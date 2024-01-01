Более 270 жилых домов в Перми останутся без воды до конца октября Коммунальщики будут проводить плановые и аварийно-восстановительные работы на сетях Поделиться Твитнуть

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье», на этой неделе в домах многих пермяков ожидаются перебои с водоснабжением. Это связано с плановыми и аварийно-восстановительными работами. Поэтому всех жителей города коммунальщики просят заблаговременно сделать необходимые запасы воды.

В частности, проблемы с подачей воды будут в 276 домах, которые находятся в разных районах краевой столицы.

Проблемы с водоснабжением начнутся 21 октября, а закончатся лишь в конце октября.

Речь идёт о домах на пр. Парковом и улицах Черняховского, Революции, Героев Хасана, Куйбышева, Лодыгина, Сибирской, Кировоградской, Ласьвинской, Монастырской, Попова, Екатерининской, Плеханова, Луначарского, Пушкина, Подлесной, Генкеля, Дзержинского, Ленина, Качалова, Беляева, Леонова, Мира и Одоевского.

Полный список адресов можно посмотреть на сайте коммунального оператора.

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