Участник СВО из Прикамья выжил благодаря паспорту Осколок дрона повредил документы, но спас жизнь Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Военнослужащий Вячеслав из Пермского края, который находится в зоне СВО и работает там водителем по контракту смог выжить после нападения дронов.

Как сообщает «КП-Пермь», пермяк, которому сейчас 50 лет, в начале октября попал под атаку БПЛА. Мужчина перевозил трёх бойцов на УАЗе «Буханке», а по дороге в часть заметил три-дрона камикадзе. Они преследовали внедорожник. Военнослужащие попытались их сбить, но уничтожить удалось лишь два беспилотника, а один залетел в салон, причинив ранения бойцам. Водитель оказал им первую медицинскую помощь.

Вячеслав смог доехать до базы и передать раненых военным медикам. А когда вернулся в часть, то заметил, что в его паспорте был осколок от дрона, который пробил подсумок, а затем прожёг военный билет и кошелек. Остановил осколок лишь российский паспорт. У документа была пробила обложка, корка и три страницы.

Пермяк находится в зоне СВО с лета 2023 года. В Пермском крае он ведёт свой бизнес. У него двое детей.

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