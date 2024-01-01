На уличного художника BFMTH завели дело за изображение на пермской набережной В рисунке усмотрели оскорбление чувств верующих Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стрит-арт художник из Екатеринбурга, который выполняет свои работы под псевдонимом BFMTH, стал фигурантом уголовного дело. Ему вменяют ч. 1 ст. 148 УК — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

О возбуждении уголовного дела сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо» (в 2021 году признан иностранным агентом) со ссылкой на самого художника. В его рисунках усмотрели неуважение к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих.

Изображение появилось ещё осенью 2022 года на Соборной площади, рядом со зданием кафедрального собора. Оно называлось «Старые порядки». На рисунке был изображён силуэт мужчины, который наносит удар силуэту женщины. При этом обе фигуры были объединены контуром головного убора патриарха. Между фигурками свисал увеличенных размеров нагрудный крест.

По словам автора, эту работу он создал после прочтения статьи об остановке принятия закона о домашнем насилии, выразив таким образом своё несогласие.

Как рассказал сам художник, позже к возбужденному после появления граффити «Старые порядки» делу у правоохранителей возникли вопросы и к другим работам с изображением патриарха Кирилла — GO(L)D и «Бесноватый». Автор был объявлен в розыск.

Ранее, в сентябре 2023 года, художник покинул Россию.

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