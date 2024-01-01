В Перми джазовый оркестр поздравил губернатора Дмитрия Махонина мелодией из «Чебурашки» Глава региона приехал на концерт в пермский Театр оперы и балета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Московский джазовый оркестр по управлением Игоря Бутмана на своём выступлении в Перми сыграл в честь губернатора Пермского края Дмитрия Махонина мелодию из «Чебурашки».

По данным «КП-Пермь», таким образом музыканты решили поздравить главу региона с днём рождения: в минувшую пятницу Махонину исполнилось 42 года. Концерт проходил в Театре оперы и балета, куда приехал губернатор и занял место в ложе.

В ходе выступления Бутман со сцены поздравил главу Прикамья с днём рождения, а после музыканты исполнили мелодию песни «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», передаёт 59.RU.

Напомним, московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана в этом году празднует свой 25-летний юбилей. В честь юбилея оркестр проводит гастрольный тур по 25 городам России. В каждом из них проходят гала-концерты с участием оркестра и певицы Фантине. В юбилейной программе представлены лучшие произведения современных композиторов, джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках.

За время своего существования оркестр стал одним из главных двигателей джазового искусства в России, параллельно представляя страну на престижных фестивалях по всему миру. В активе оркестра уже более 500 концертов только за последние пять лет и выступления с легендами джаза на лучших сценах мира.

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