Елена Синица Рынок труда в Пермском крае становится более инклюзивным Лояльность к таким кандидатам быстрее всего растёт в профессиональной области «Финансы, бухгалтерия» Поделиться Твитнуть

За сентябрь 2024 года в Прикамье работодатели открыли свыше 900 вакансий, для которых готовы были рассмотреть кандидатов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На сегодняшний день это 4% от всех предложений о работе в крае. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

Однако в сравнении с январём 2024 года таких вакансий стало на 41% больше, отмечается в исследовании. Чаще других соискателей с ОВЗ готовы принять на работу в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа», «Административный персонал», «Финансы, бухгалтерия».

Лояльность к таким кандидатам быстрее всего растёт в профессиональной области «Финансы, бухгалтерия». Здесь количество вакансий для кандидатов с ОВЗ с начала года выросло в 5,4 раза.





«Люди с ограниченными возможностями здоровья наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. Это вызвано развитием программ инклюзии, укоренением удалённого формата работы, а также общим дефицитом кадров», — пояснила Наталья Данина, эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

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