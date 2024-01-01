Елена Синица
Рынок труда в Пермском крае становится более инклюзивным
Лояльность к таким кандидатам быстрее всего растёт в профессиональной области «Финансы, бухгалтерия»
За сентябрь 2024 года в Прикамье работодатели открыли свыше 900 вакансий, для которых готовы были рассмотреть кандидатов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На сегодняшний день это 4% от всех предложений о работе в крае. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.
Однако в сравнении с январём 2024 года таких вакансий стало на 41% больше, отмечается в исследовании. Чаще других соискателей с ОВЗ готовы принять на работу в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа», «Административный персонал», «Финансы, бухгалтерия».
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