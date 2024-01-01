Елена Синица ДЭС Пермского края подготовила технику к зимнему сезону На базе ДЭС задействовано более 200 единиц техники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) края подготовила технику к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

Как сообщили в ведомстве, на базе ДЭС задействовано более 200 единиц техники для очистки и обработки противогололёдными материалами дорог. В частности, имеются машины для уборки тротуаров и газонов, автогрейдеры, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, самосвалы и экскаваторы-погрузчики.

В круглосуточном режиме работу техники будут обеспечивать 224 водителя и механизатора.

Для поддержания безопасности дорожного покрытия заготовлены галит и ПСС, а в центральной части Перми — реагент «Бионорд».

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