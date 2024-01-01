Елена Синица
ДЭС Пермского края подготовила технику к зимнему сезону
На базе ДЭС задействовано более 200 единиц техники
Дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) края подготовила технику к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.
Как сообщили в ведомстве, на базе ДЭС задействовано более 200 единиц техники для очистки и обработки противогололёдными материалами дорог. В частности, имеются машины для уборки тротуаров и газонов, автогрейдеры, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, самосвалы и экскаваторы-погрузчики.
В круглосуточном режиме работу техники будут обеспечивать 224 водителя и механизатора.
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