Елена Синица Пермская компания установит символы стихий в Кургане Цена контракта — 13,56 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

Компания из Перми займётся установкой символов стихий на набережной реки Тобол в Кургане. Контракт заключат с ООО «ПК «Северная корона». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, требуется установить семь арт-объектов, символизирующих стихии огня (1 шт.), земли (1 шт.), воды (1 шт.), воздуха (3 шт.) и души (1 шт.). Подрядчик должен будет доставить, собрать и установить малые архитектурные формы. Компания должна также предоставить гарантию на работы сроком на три года.

В конкурсе победило ООО «ПК «Северная корона». Цена контракта — 13,56 млн руб.

По данным "СПАРК-Интерфакс", организация зарегистрирована в Перми в 2016 году. По данным БФО, за 2023 год чистая прибыль компании составляла 5,6 млн руб. Исходя из информации Rusprofile, общество — активный участник госзакупок, выступало поставщиком в 39 контрактах суммарно на 74 млн руб. В числе заказчиков были МБУК «Пермская дирекция», Законодательное собрание Пермского края, МУП НО г. Перми «Горсвет», АО «Одк-ПМ».





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