Алёна Бронникова «Пермские медведи» одержали победу над краснодарским «Скифом» Игра проходила в Перми Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» 18 октября провёл домашний матч в СК «Сухарева» с краснодарским «Скифом». Матч завершился победой «берлоги» со счётом 39:34 (18:18).

Лучшими игроками в составе пермского клуба стали капитан Кирилл Воронин, Денис Афонин и Арсений Ухваркин. Первые минуты матча дались «берлоге» нелегко, но к перерыву счёт удалось сравнять, а во втором тайме — и обойти соперника.

«Мы на сегодняшний день в поиске — пробуем разные варианты в защите, не всё, к сожалению, получается. Может быть, тем самым ввели какой-то небольшой сумбур для команды Краснодара, и у нас получилось создать ситуации, где они ошиблись. Именно на ошибках сегодня получилось выиграть. Пытаемся любой ценой взять два очка, хочется быть выше в турнирной таблице, но по ходу матча нужно успевать ещё и оттачивать нападение и защиту», — прокомментировал итоги встречи Валентин Бузмаков.

До начала матча «Скиф» занимал в турнирной таблице гандбольной «Суперлиги» пятое место, «Пермские медведи» — восьмое. Пока по итогам девяти игр пермяки поднялись на пятую строчку с 10 очками (пять побед и четыре проигрыша), а «Скиф» опустился на седьмую (9 очков).

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