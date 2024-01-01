В Прикамье огнеборцы спасли на пожаре в жилом доме бабушку и её внука В квартире загорелась кровать из-за короткого замыкания Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Короткое замыкание электроприбора в одной из квартир в Губахе едва не привело к трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло поздно вечером 17 октября на ул. Тюленина. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 23:40.

Как выяснили прибывшие пожарные, из-за короткого замыкания электроприбора загорелась кровать в квартире на 4 этаже жилого дома. Хозяйка попыталась потушить возгорание самостоятельно, но не справилась и сообщила соседям о пожаре. Весь подъезд был в дыму.

Из здания эвакуировали 17 человек, включая четырёх детей. Кроме того, с 9 этажа огнеборцы спасли двух человек, в том числе одного ребёнка. Это были бабушка и её внук.

Пожарным удалось ликвидировать горение в 23:52. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.