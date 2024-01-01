Алёна Бронникова В предстоящие выходные жители более 60 домов в Перми останутся без воды Отключения затронут дома в трёх районах Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» назвали адреса домов в Перми, где в предстоящие выходные, 19 и 20 октября, из-за плановых и аварийных работ на сетях возможно понижение давления или полное отключение водоснабжения. Согласно представленным данным, ограничения коснутся более 60 домов в трёх районах города.

В компании обратили внимание, что данные меры являются необходимым требованием технологического процесса, а локальные отключения позволяют предотвратить серьёзные аварии с более масштабными отключениями.

В связи с аварийно-восстановительными работами в Свердловском районе отключения возможны 19 октября с 10:00 до 19:30 в домах по ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, ул. Нейвинской, 1, ул. 1-й Нейвинской, 1, 2-й Нейвинской, 3 и Серпуховской, 19, а в Ленинском районе – с 10 до 19:00 в домах по ул. Пушкина, 35 и Комсомольскому пр., 33. В связи с планово-ремонтными работами – в Свердловском районе с 10 до 19:00 на ул. Героев Хасана, 47, 47а, б, в, 49, 49а, 51/1, 51а, 53.

Отключение воды на сутки планируется в Индустриальном районе. Планово-ремонтные работы будут проводиться с 09:00 19 октября по 10:00 20 октября, отключения ожидают жителей домов по ул. Комбайнёров, 38, ул. Нефтяников, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а 10, 12, ул. Одоевского, 35, 37. В течение этого же периода из-за аварийно-восстановительных работ ожидаются отключения по ул. Качалова, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ш. Космонавтов, 169а, 171а, 173а, б, 175а, 177, 179а, 181а, ул. Мира, 90, 92, 92а, 94, ул. Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28.

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