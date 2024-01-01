Алёна Бронникова В Прикамье у подростка изъяли самодельный пистолет Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Карагае Пермского края у подростка нашли самодельный пистолет. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД, оружие было изъято правоохранительными органами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и ч. 1 ст. 223 «Незаконное изготовление оружия» УК РФ.

«В дежурную часть территориального отдела полиции обратился местный житель. Он сообщил, что нашёл в вещах сына-подростка подозрительный предмет в виде металлической трубки с затвором и патрон неустановленного калибра», — рассказали в ведомстве.

Во время оперативных мероприятий полицейскими было установлено, что данный предмет принадлежит отчиму юноши. Мужчина более пяти лет назад при помощи подручных столярных инструментов изготовил оружие из строительного пистолета и хранил его дома в чулане.

Согласно результатам проведённой экспертизы, предмет был признан однозарядным стреляющим устройством, пригодным для производства выстрелов.

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