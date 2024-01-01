Зарина Ситдикова Уведомление работодателя о долге побудило жителя Прикамья заплатить 300 тысяч Молодой человек побоялся, что коллеги узнают о его задолженности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Житель Прикамья вернул банку 300 тыс. руб., как только узнал, что про его долг расскажут новому работодателю. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным судебных приставов, сумма сложилась из задолженности молодого человека по трём оформленным кредитам. Займы он брал в финансовых организациях, расположенных в Октябрьском и Уинском округах.

Постановления о возбуждении исполнительных производств и наложении ареста на расчётные счета в банках, а также о временном ограничении на выезд за пределы страны должник получил на сайте госуслуг. Через портал было также выслано приглашение в Управление ФССП.

На встрече с судебным приставом-исполнителем пермяка предупредили о том, что его новому работодателю будет направлено уведомление о неисполненных долговых обязательствах, чтобы удерживать средства из заработной платы сотрудника.

«Не долго думая, мужчина получил реквизиты на оплату порядка 300 тыс. руб. и уже через два часа принёс в отделение судебных приставов квитанции», — отметили в службе.

В ведомстве добавили, что после зачисления денежных средств на счёт банка все исполнительные производства были окончены.

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