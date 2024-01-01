Елена Синица Пермяк потерял из-за мошенников более 2 млн рублей Также мужчина лишился автомобиля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отдел полиции Мотовилихинского района Перми обратился 55-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. Заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Известно, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником портала «Госуслуги». Она рассказала, что со страницы гражданина направлено много заявок на займы, и предположила, что это делают мошенники. После с пермяком связался якобы старший специалист госучреждения, курирующий финансовую сферу. Он предложил перевести все деньги на «резервный счет». Мужчина так и сделал, перечислил 275 тысяч рублей по указанным реквизитам.

На следующий день лжесотрудник учреждения снова позвонил и заявил, что необходимо оформить кредиты, а все полученные деньги вновь перевести на «резервный счет». Так доверчивый горожанин отдал еще порядка миллиона рублей.

Затем аферист выдвинул ещё одно условие — продать автомобиль, мошенник даже подсказал, как и где это сделать. За машину пермяк получил 1,1 млн рублей, перевёл их мошенникам.

В результате всех манипуляцией аферисты выманили у потерпевшего более 2 миллионов рублей.





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