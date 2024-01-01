Знаменитый боксёр Николай Валуев побывал на «Мотовилихинских заводах» в Перми
На «Мотовилихе» прошёл отборочный тур чемпионата ГК «Ростех» «Ударная десятка»
Поделиться
Твитнуть
Почётным гостем отборочного тура чемпионата «Ударная десятка» стал Николай Валуев, депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта по боксу.
Валуев провёл мастер-класс по боксу для работников предприятия, побывал на производстве «Мотовилихинских заводов», провёл автограф-сессию для всех желающих.
Сообщается, что больше 5 тыс. человек приняли участие в соревновании по силе удара. Десять спортсменов предприятия стали участниками турнира по боксу. Победители примут участие в соревнованиях в Москве.
«Это здорово, что существует своя спартакиада, которая выявляет лучших. Радостно видеть, что у вас строятся новые корпуса, а это значит, появятся и новые рабочие места. Это наше с вами будущее, спокойствие для пермяков и всех россиян», — поделился впечатлениями Николай Валуев.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть