Знаменитый боксёр Николай Валуев побывал на «Мотовилихинских заводах» в Перми На «Мотовилихе» прошёл отборочный тур чемпионата ГК «Ростех» «Ударная десятка» Поделиться Твитнуть

Валуев приехал в Пермь. Фото: Официальная группа в ВК ГП «Мотовилихинские заводы»

Почётным гостем отборочного тура чемпионата «Ударная десятка» стал Николай Валуев, депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта по боксу.

Валуев провёл мастер-класс по боксу для работников предприятия, побывал на производстве «Мотовилихинских заводов», провёл автограф-сессию для всех желающих.





Сообщается, что больше 5 тыс. человек приняли участие в соревновании по силе удара. Десять спортсменов предприятия стали участниками турнира по боксу. Победители примут участие в соревнованиях в Москве.

Валуев: «С 2017 года лично наблюдаю процесс, вижу, с каким энтузиазмом работники предприятий в нем участвуют, некоторые с новой стороны открыли для себя бокс». Фото: Официальная группа в ВК ГП «Мотовилихинские заводы»





«Это здорово, что существует своя спартакиада, которая выявляет лучших. Радостно видеть, что у вас строятся новые корпуса, а это значит, появятся и новые рабочие места. Это наше с вами будущее, спокойствие для пермяков и всех россиян», — поделился впечатлениями Николай Валуев.

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