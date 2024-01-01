В Перми автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы Весь транспорт прошёл техосмотр и сезонное обслуживание Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Перед наступлением зимы 173 трамвая, 154 автобуса, 16 электробусов и снегоуборочные машины прошли технический осмотр и сезонное обслуживание. В транспорте проверили работоспособность отопительных приборов и климат-систем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В трамваях специалисты испытали в тестовом режиме работу отопительных приборов в кабинах водителей и пассажирских салонах. Во всех транспортных средствах проверили уплотнители люков, дверных и оконных проёмов.

К зиме также готовы все 16 электробусов, которые ездят сейчас по улицам города. Для них эксплуатация предстоящей зимой станет второй с момента запуска на улицах города. По техническим характеристикам этот транспорт должен работать в диапазоне температур от -40°С до +40°С.

Снегоуборочная техника, спецтрамваи и трамваи-снегоочистители также прошли плановую проверку.

В мэрии отмечают, что водители трамваев и автобусов включают отопление заблаговременно, благодаря этому салон успевает прогреться до выхода в рейс.

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