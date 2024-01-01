Елена Синица Федерация плавания Прикамья выдвинула Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта РФ Министр спорта поддержал инициативу Поделиться Твитнуть

Дмитрий Мазепин

Архив ИД «Компаньон»

Федерация плавания Пермского края (ФППК) выдвинула Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России.

По мнению президента ФППК Алексея Аверьянова, новая объединённая федерация, включающая различные виды водного спорта, должна возглавляться человеком масштабного мышления и широких взглядов.

«Мы с Дмитрием Аркадьевичем давно сотрудничаем по линии Федерации плавания Пермского края, и очевидно, что он идеально подходит для создания и успешного руководства всероссийской федерацией для достижения самых амбициозных целей. Человек, добившийся успеха в бизнесе, знает, как претворять планы в жизнь. Кроме того, Дмитрий Аркадьевич с детства занимается плаванием, обожает этот вид спорта, давно поддерживает его в нашей стране и знает эту сферу на уровне профессионального спортивного функционера», — сказал Алексей Аверьянов.





Он также отметил, что министр спорта поддержал эту инициативу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.