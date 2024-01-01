Алёна Бронникова Госэкспертиза одобрила проект реставрации исторического здания Перми на улице Горького Объект планируется разобрать и восстановить Поделиться Твитнуть

Фото: научно-проектная документация / nasledie.permkrai.ru

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения для современного использования «Корпус, где учился писатель Решетников Ф.М.», входящий в состав ансамбля «Училище земское» по ул. Горького, 28 в Перми, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте краевой инспекции по охране ОКН.

Согласно акту экспертизы, физический износ здания составляет 77,53%, конструкции крыши и большая часть мезонина уничтожены пожаром, в целом состояние объекта оценивается как аварийное, здание не подлежит эксплуатации и создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

«Осуществить реставрационные работы в отношении конструкции здания (фундаменты, стены, перекрытия, крыша, кровля) путём полной разборки и последующего восстановления. Выполнить капитальный ремонт всех инженерных систем. При выполнении работ по приспособлению здания для современного использования возможно изменение назначения объекта», — отмечается в документе.

Проектом предусматривается приспособление ОКН для современного использования под административное здание с офисными помещениями для сдачи их в аренду. Фасады будут отреставрированы дощатой обшивкой с подрезкой в полном соответствии с первоначальным обликом, как и все архитектурные детали. Цветовое решение фасадов принято на основании архивных фотоматериалов, наружные стены будут окрашены в бледно-зелёный цвет.

В архитектурный ансамбль также входит соседнее здание — ОКН регионального значения «Гимнастический зал». Поэтому при проведении работ необходимо принять дополнительные меры по обеспечению его сохранности: уведомить работников, производить работы непосредственно в пределах территории и ручным способом за исключением погрузочно-разгрузочных работ и пр.

ОКН представляет собой одноэтажное здание с мезонином в стилистике архитектуры классицизма. Здание было построено после пожара 1842 года в 1850-м для Пермского уездного училища, образованного в 1811 году. Учащихся в тот период было 73 человека. В Пермском уездном двухклассном училище в 1854-1859 годах получил образование русский писатель-демократ, автор повести «Подлиповцы» Фёдор Решетников. Объект был приватизирован в 2005 году, в части архитектурного комплекса сейчас размещается таверна «Монтенегро», аварийная часть пустует.

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