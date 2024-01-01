Зарина Ситдикова На «Уроке цифры» более 200 пермских школьников узнали об искусственном интеллекте Учащимся рассказали о нейросетях и их применении в жизни Поделиться Твитнуть

В Пермском крае более 200 учеников 8-11-х классов из разных школ приняли участие в открытом уроке на тему «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Занятие прошло в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», сообщает региональное министерство информационного развития и связи.

На первом занятии в новом учебном году перед ребятами выступил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников. Он рассказал о востребованных специальностях, в которых используется промпт-инжиниринг.

«С помощью промптинга легче взаимодействовать с искусственным интеллектом для решения различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей», — сказал Алексей Черников.

Зампреда дополнила учитель информатики высшей категории, преподаватель Всероссийского проекта «Код будущего» от МФТИ Ольга Смирнова. Педагог пояснила, почему для работы с нейросетями важно хорошо учиться в школе.

«Нужно обратить внимание на свои умения и навыки в математике, потому что для программирования искусственного интеллекта необходимы знания по линейной алгебре, по математическому анализу, по теории вероятности, статистике и так далее», — обратила внимание Ольга Смирнова.

Помимо этого, с ребятами пообщался менеджер по инвестиционным и страховым продуктам «СберПервый» Антон Трофимов. Он отметил, что сегодня в банковской среде применение искусственного интеллекта играет важную роль. Данные инструменты облегчают понимание такой сложной темы, как финансовая грамотность и инвестиции.

После выступлений экспертов школьники смогли закрепить полученные знания с помощью онлайн-тренажёров.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе создаются все условия, чтобы школьники и студенты осваивали новые компетенции в сфере информационных технологий и науки. Для краевого правительства важно, чтобы талантливые ребята получали лучшее образование и развивали свой потенциал, оставаясь работать в Прикамье.

Пермский край участвует в проекте «Урок цифры» с момента его запуска в декабре 2018 года. За пять лет в школах, детских лагерях и технопарках региона было проведено 32 урока. Интерес к проекту проявляют пермские технологические компании — рассказывают школьникам об инновациях и ИТ-решениях. Проект реализуется Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

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