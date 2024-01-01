В этом году 12,5 тысячи квартир Перми подключили к платформе с умными жилищными сервисами Разработка «Ростелекома» помогает жителям технологично решать насущные вопросы Поделиться Твитнуть

Архив Ростелеком

С января по октябрь к полностью отечественной платформе от «Ростелеком.Ключ» были подключены 12,5 тыс. квартир Перми.

В этом году умная система для многоквартирных домов дополнилась новым сервисом. Он позволяет жильцам легко отправлять запросы в управляющую компанию, быстро сообщать о неполадках и просматривать статус исполнения отправленного обращения. В сервисе также можно получать новости от ресурсоснабжающих организаций, например, о запуске отопления, ремонтных работах и многом другом. Кроме того, решение предоставляет данные о платежах за коммунальные услуги и упрощает процесс оплаты.

Архив Ростелеком

Возможностями платформы «Ростелеком.Ключ» специалисты компании обеспечивают дом ещё на этапе строительства котлована. Подключение происходит до заезда жильцов. Тем самым при приёмке управляющая компания получает в пользование многоквартирный дом, в котором установлены все необходимые для безопасности и комфорта жильцов сервисы. А именно:

— умный шлагбаум предназначен для контроля и управления доступом на территорию двора. Сервис может быть связан с системой видеонаблюдения, что позволит получать видеозаписи приезжающих автомобилей. Причём открывать и закрывать шлагбаум хозяин может из любой точки страны;

Архив Ростелеком

— умный домофон позволяет сделать доступ в дом комфортным и безопасным для жителей и их гостей. Цифровое решение настроено на приём аудио- и видеовызовов, дистанционное открытие дверей из любой точки страны, управление услугами из личного кабинета для управляющей компании и жителей дома и на архивацию и фотофиксацию всех посещений;

— комплексное видеонаблюдение позволяет с помощью камер осуществлять видеоконтроль разных локаций в многоквартирном доме и придомовой территории. Преимущества видеонаблюдения от «Ростелекома» — это онлайн-трансляция, запись видеоархива, хранение информации в облаке до 60 суток, съёмка в темноте и со звуком, наличие уведомлений, возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей. А у пользователей есть возможность просматривать изображение с выбранных камер в приложении в режиме одного окна.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Видеонаблюдение в новостройках не только делает жизнь людей безопаснее, но и помогает контролировать придомовое строительство, минимизировать случаи незаконного проникновения в дом и хулиганства на детской площадке. Все решения платформы «Ростелеком. Ключ» способствуют созданию комфортной и благоприятной среды для проживания.

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