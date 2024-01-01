Алёна Бронникова Жителю Пермского края предъявлено обвинение в совершении 21 преступления Все противоправные действия он совершил летом 2024 года Поделиться Твитнуть

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Житель Кунгура обвиняется в совершении 21 имущественного преступления. Как сообщает полиция Пермского края, предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Правоохранительными органами было установлено, что 31-летний мужчина с июня по июль 2024 года совершил в местных супермаркетах грабёж, девять краж, 10 мелких хищений и покушение на совершение кражи. Общая сумма причинённого ущерба составила более 56 тыс. руб.

«Установлено, что находясь в сетевых магазинах города, обвиняемый, минуя кассу, проносил неоплаченный товар под одеждой. Он похищал продукты питания, в основном упаковки сыра и кофе, средства гигиены, алкогольные напитки», — сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали работники магазина, когда он пытался пронести под одеждой восемь флаконов шампуня. Ранее он уже привлекался к уголовной и административной ответственности за совершение хищений.

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