Елена Синица ФНС насчитала жителям Прикамья налог с процентов по вкладам на 982 млн рублей Налогом облагается только сумма процентов по вкладам свыше 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2024 году налоговые органы впервые начислят физическим лицам налог с доходов в виде процентов по вкладам, которые были получены в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Пермскому краю.

Отметим, что налогом облагается только сумма процентов по вкладам свыше 150 тысяч рублей, согласно изменениям в законодательстве. По данным регионального УФНС, в 2024 году НДФЛ с процентов по вкладам должны будут заплатить почти 21 тысяча жителей региона. В совокупности жители региона по этому налогу выплатят 982 млн рублей.

УФНС России по Пермскому краю напоминает, что срок уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках за 2023 год — не позднее 2 декабря 2024 года. В этот же период следует уплатить физическим лицам имущественные налоги — налог на имущество, земельный и транспортный налоги.

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