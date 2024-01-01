Власти Перми ищут проектировщика для капремонта подземного перехода на улице Окулова Цена контракта — 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика, который выполнит изыскательные работы для последующего капитального ремонта подземного перехода на улице Окулова около Коммунального моста.

Компании, выигравшей аукцион, нужно будет проанализировать градостроительную документацию по этому объекту, а затем разработать дизайн-проект участка капремонта, в котором будут представлены технические решения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,3 млн руб.

Все работы планируется завершить в течение почти 12 месяцев, с января 2024 года по 20 декабря 2025 года.

К этому сроку подрядчик должен предоставить проект, получивший положительное заключение госэкспертизы.

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