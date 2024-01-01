В Перми до сих пор не восстановлены не все разрушенные при ремонте Егошихинского кладбища надгробия На проблему обратил внимание депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подрядная организация, выполнявшая реконструкцию Егошихинского кладбища, до сих пор не восстановила должным образом повреждённые в ходе ремонтных работ надгробия. Могильные плиты, установленные на замену сломанным памятникам, разрушились в течение полугода. Решение проблемы на личный контроль взял депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев.

В беседе с «Новым компаньоном» парламентарий поделился личным. По словам Геннадия Сторожева 12 октября в Покровскую родительскую субботу он посетил могилы своих родителей: отца — на погосте в Кизеле и матери — на Северном кладбище в Перми.

«С горечью, как и многие люди, думал при этом, что приличные ухоженные могилы самых дорогих для меня людей — это и всё, что я сделал для них в этой жизни, тогда как мог и должен был сделать намного больше, — посетовал депутат. — В свете вышесказанного хочется обратиться к невесёлым реалиям наших дней. Для каждого человека важно сохранение памяти об ушедших близких людях. Увы, зачастую чужая память разрушается по неосторожности или по халатности».

Фото: личный архив Геннадия Сторожева

Парламентарий пояснил, что имеет в виду ситуацию, которая сложилась при проведении работ по ремонту на Егошихинском кладбище в 2022-2023 годах. В этом году к Геннадию Сторожеву, как к депутату городской думы, за помощью обратилась жительница Перми Елена Романова. Она рассказала, что ещё в 2023 году при проведении ремонта некрополя были сломаны надгробия её родственников — деда, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда М.В. Клепцова и дяди В.И. Леготкина.

В администрации Свердловского района женщину заверили, что памятники обязательно восстановят. К осени 2023 года на могилах близких Елены Романовой действительно появились новые надгробия. Однако позже выяснилось, что они были сделаны из некачественных материалов, поскольку через непродолжительное время мемориальные плиты пришли в полную негодность.

«Со своей проблемой, настоящей болью, Елена Романова обратилась ко мне. Она предоставила все материалы по разрушениям на Егошихинском кладбище. Мной на основании этих документов был составлен депутатский запрос», — рассказал Геннадий Сторожев.

По словам депутата, первое его обращение было проигнорировано. Ответ он получил только на второй запрос. В письме пояснялось, что представители подрядчика и сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» свяжутся с Еленой Романовой, выйдут на кладбище для обследования разрушений и решат проблему до 31 октября 2024 года.

«Держу вопрос на контроле и надеюсь, что всё необходимое для восстановления надгробия родных Елены Романовой в этот срок будет сделано», — подчеркнул Геннадий Сторожев.

Депутат также выразил мнение, что для сохранения в надлежащем порядке захоронений граждан в Перми необходимо участие районных администраций. Как считает Геннадий Сторожев, это позволит лучше содержать кладбища и сведёт к минимуму повторения подобных ситуаций.

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