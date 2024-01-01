Энергетики «Т Плюс» подали отопление в более чем 5400 многоквартирных домов Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подключили к отоплению 5426 многоквартирных домов краевой столицы. Тепло поступает в 99,9% таких объектов, за теплоснабжение которых отвечают энергетики. Обеспечено теплоснабжение для 699 бюджетных объектов — детских садов, школ, поликлиник и больниц. Батареи нагрелись в 223 зданиях вузов, лицеев и колледжей, а также 16 домах культуры.

В компании напомнили, что за обслуживание внутридомовых коммуникаций отвечают жилищные организации: УК и ТСЖ. В свою очередь, специалисты «Т Плюс» подают тепло только до вводов в здания.

Сотрудники тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» при совместных выходах на проблемный жилфонд рекомендуют управляющим организациям обеспечить функционирование внутридомовых коммуникаций для приёма и распределения тепла. От УК и ТСЖ требуется тщательная регулировка стояков и наладка циркуляции в зданиях для эффективной работы внутридомовых систем отопления и нагрева помещений.

«В своём контуре ответственности энергетики «Т Плюс» уже перешли на зимнюю схему работы, потому что в ночное время в Перми отмечается устойчивая минусовая температура. Чтобы нормально грели батареи в квартирах, обслуживающие организации обязаны проводить регулировку внутридомовых систем отопления», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Отопительному сезону 2024/25 в Перми предшествовала тщательная подготовка. Для надёжного теплоснабжения проведены плановые ремонты на 4 ТЭЦ, выполнена проверка 2056 км тепловых сетей, подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.

Энергетики «Т Плюс» смонтировали порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в м/р Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской, Пихтовой и др.

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