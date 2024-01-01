В Перми собственники квартиры почти два года не давали починить канализацию В доме засорились канализационные трубы, которые требовали замены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В одном из домов Индустриального района Перми жители квартиры в течение двух лет не пускали сотрудников управляющей компании починить засорившуюся канализацию, из-за которой зловонный запах стоял во всём подъезде. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Пермский краевой суд.

Коммунальный инцидент случился в середине 2022 года, когда жители дома стали писать жалобы в УК. Они сообщали о вони из канализации и затоплениях, которые стали происходить внутри строения.

В управляющей компании после осмотра и обследования пришли к выводу, что причина находится в одной из квартир, где нужно заменить канализационные трубы. Но жители этой квартиры не хотели пускать коммунальщиков.

Тогда УК обратилась в суд, чтобы принудить нерадивых собственников дать возможность отремонтировать канализационный стояк. Суд поддержал доводы коммунальщиков и постановил пустить подрядчиков и УК в квартиру.

В случае отказа хозяева квартиры будут вынуждены выплатить неустойку — 500 руб. за каждый день неисполнения с момента вступления решения суда в силу.

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