Зарина Ситдикова Из-за антисанитарии на производстве в Прикамье приостановлен выпуск молочной продукции Ограничения будут действовать в течение 30 суток Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края из-за грубых нарушений законодательства приостановил на 30 суток работу линии по производству молочной продукции в ИП К.С. Костюкович. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, в ходе внеплановой проверки на предприятии выяснилось, что изготовление продукции ведётся в непригодных для производства помещениях. В цехах была обнаружена плесень, грязное оборудование, а дезинфицирующие средства хранились рядом с производственной линией.

Кроме того, индивидуальный предприниматель не осуществлял должным образом проверку качества сырого молока. Поступающее на производство сырьё неизвестного происхождения использовалось для выпуска готовой продукции. При этом её поставляли на кухню в ЗАО «Курорт Усть-Качка», где проходят лечение и реабилитацию дети и инвалиды.

Как отметили в Россельхознадзоре, при вынесении решения о приостановке работы предприятия суд учёл также, что в течение года указанному предпринимателю дважды был назначен административный штраф за совершение подобных правонарушений, но ситуация на производстве при этом не изменилась.

В ведомстве подчеркнули, что вынесенное судебное решение стало прецедентным.

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