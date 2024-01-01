Зарина Ситдикова Житель Пермского края отправлен в колонию за неуплату алиментов Мужчина не выплатил за содержание дочери более 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Октябрьский районный суд Пермского края приговорил к реальному лишению свободы отца, который накопил большой долг по алиментам. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По данным ведомства, осужденный не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери с апреля по июль 2024 года. Уважительных причин для отсрочки выполнения обязательных отчислений у него не было. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по аналогичному поводу. Общая сумма задолженности по алиментам составила более 1,2 млн руб.

По итогам рассмотрения материалов дела суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В прокуратуре добавили, что на данный момент приговор суда в законную силу ещё не вступил.

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