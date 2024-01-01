Зарина Ситдикова В Перми разыскивают жившего на кафедре политеха кота Пыжика Любимец преподавателей и студентов вуза не появлялся несколько дней Поделиться Твитнуть

Фото: Наталья Слюсарь / ВКонтакте

В Ленинском районе Перми разыскивают кота Пыжика, который жил на кафедре охраны окружающей среды в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Об этом сообщило издание 59.ru со ссылкой на преподавателя вуза Наталью Слюсарь.

Сотрудница Пермского Политеха опубликовала объявление о пропаже 11 октября. В нём она пояснила, что кот Пыжик и его брат Рыжик являются питомцами кафедры, расположенной в корпусе Комплекса ПНИПУ на ул. Профессора Поздеева, 14.

Наталья Слюсарь предположила, что всеобщего любимца могли приютить жители микрорайона, и попросила всех, кто что-либо знает о пропавшем коте, позвонить на кафедру по телефону: 239-17-95.

По словам преподавателя, Пыжик — миниатюрный, худенький. На опубликованных ей фотографиях видно, что у кота короткая шерсть с полосатым окрасом.

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