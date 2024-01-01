Зарина Ситдикова Жена погибшего в СВО бойца из Перми по ошибке лишилась положенных выплат Женщине отказали в назначении пособий Поделиться Твитнуть

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Супруга участника специальной военной операции, который погиб в бою, из-за ошибки в документах лишилась положенных по закону выплат. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко сообщает «АиФ-Прикамье».

По информации издания, о ситуации стало известно после того, как женщина обратилась к омбудсмену. Вдова участника СВО пояснила, что после гибели её мужа ей отказали в назначении выплат и пособий. Это объяснили тем, что в документах были обнаружены ошибки.

Для восстановления прав жены погибшего военнослужащего Игорь Сапко обратился к Военному прокурору Южного военного округа Владиславу Приходченко и командующему в то время войсками Южного военного округа Сергею Кузовлёву.

После проведённой проверки информация о бойце была уточнена. Благодаря этому семье участника СВО перечислили все положенные выплаты.

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