Зарина Ситдикова Глава Прикамья вручил медаль участнику СВО Уроженец Пермского края ушёл на фронт в сентябре 2022 года Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл встречу с участником специальной военной операции Варданом Авакяном. В присутствии членов его семьи глава региона вручил бойцу медаль Жукова. Об этом губернатор сообщил в своём telegram-канале.

Как отметил Дмитрий Махонин, Вардан Авакян принимает участие в спецоперации с сентября 2022 года. В ходе выполнения воинского долга он проявил мужество, отвагу и самоотверженность, за это и был по Указу президента России награждён медалью.

До того как отправиться на СВО, боец работал тренером в пермской спортшколе «Киокушинкай». Он является профессиональным преподавателем с профильным образованием. После получения боевого военного опыта неоднократно проводил обучающие занятия для детей по военно-спортивной подготовке.

В лице награждённого участника СВО глава Пермского края поблагодарил всех бойцов за преданность Родине.

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