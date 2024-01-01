В Прикамье приставы приостановили работу двух электровозов в шахте Горнозаводского округа
Причиной стали многочисленные нарушения требований безопасности
Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю, после проверки, проведённой в структурном подразделении «Сарановская шахта «Рудная» в Горнозаводском округе, из-за нарушений требований промышленной безопасности на два месяца приостановлена работа двух электровозов К-10.
В ведомстве пояснили, что во время проверки были обнаружены нарушения, которые опасны для жизни людей: они могли нанести вред жизни и здоровью сотрудников, привести к аварийным ситуациям на производстве.
Проверка также показала, что в шахте не было стрелочных переводов и блокировки для электровозов. В нарушение требований безопасности их использовали с неисправными тормозами, а рельсовые пути стояли в воде. Регулярно нарушался также регламент технологического производственного процесса и график ремонта транспорта.
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