Траурный митинг по бойцу Роману Кучеву состоится в Коми округе 39-летний житель Косы погиб на СВО Поделиться Твитнуть

Роману Кучеву было 39 лет. Фото: официальная страничка в ВК администрации Косинского округа

Житель Косы 39-летний Роман Васильевич Кучев погиб 30 мая при выполнении задач в ходе спецоперации. Траурный митинг состоится 15 октября в 13.00 на площади КДЦ в с. Коса, сообщают местные власти.

Кучев проходил службу по контракту в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты.





«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — выражают соболезнования сотрудники администрации Косинского округа Пермского края.





Попрощаться с бойцом можно в Косе, в его доме по ул. Первомайской, 14 октября с 21.00.





Под постом администрации люди выражают соболезнования: «Эх, Рома, так жаль! Пусть душа упокоится... Соболезнования, Василий Петрович, Сергей Васильевич, все родные и близкие», «очень жаль... такой молодой... соболезнования родным и близким», «соболезнование отцу, брату, близким, родным, знакомым».





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