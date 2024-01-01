Траурный митинг по бойцу Роману Кучеву состоится в Коми округе
39-летний житель Косы погиб на СВО
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Житель Косы 39-летний Роман Васильевич Кучев погиб 30 мая при выполнении задач в ходе спецоперации. Траурный митинг состоится 15 октября в 13.00 на площади КДЦ в с. Коса, сообщают местные власти.
Кучев проходил службу по контракту в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты.
«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — выражают соболезнования сотрудники администрации Косинского округа Пермского края.
Попрощаться с бойцом можно в Косе, в его доме по ул. Первомайской, 14 октября с 21.00.
Под постом администрации люди выражают соболезнования: «Эх, Рома, так жаль! Пусть душа упокоится... Соболезнования, Василий Петрович, Сергей Васильевич, все родные и близкие», «очень жаль... такой молодой... соболезнования родным и близким», «соболезнование отцу, брату, близким, родным, знакомым».
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