«Уралкалий» — среди лидеров антикоррупционного рейтинга РСПП Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил результаты пятого ежегодного антикоррупционного рейтинга отечественного бизнеса. «Уралкалий» впервые принял участие в исследовании, по итогам которого получил оценку «АА» — компания с очень хорошим уровнем противодействия коррупции.

Исследование проводилось РСПП среди крупнейших российских компаний по итогам 2023 года. При оценке и расчёте показателей учитывалась практическая реализация мер предупреждения коррупции. Приоритетным критерием оценки являлся уровень открытости антикоррупционной политики как важного фактора устойчивого развития (ESG).

«Уралкалий» придерживается нулевой толерантности к любым формам коррупции и неэтичного поведения. Продвижение высоких стандартов деловой этики, включая недопущение коррупции в любых её формах, является залогом укрепления репутации компании и доверия её сотрудников, клиентов и партнёров, что подтверждает полученная высокая оценка в рейтинге.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте РСПП.

«Уралкалий» c 2014 года является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Цель хартии — активное содействие добровольному внедрению российскими компаниями специальных антикоррупционных программ.

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