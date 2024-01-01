Алёна Бронникова
В пермском ТЦ «Новая Столица» сдаются помещения по 1000 рублей за квадратный метр
Объекты находятся на верхних этажах здания
Помещения на верхних этажах ТЦ «Новая Столица» (ул. Мира, 37) в Перми сдаются в аренду. Согласно информации, опубликованной на «Авито», речь идёт о шестом и седьмом этажах здания со свободной планировкой.
«Свобoдныe пoмещeния плoщадью oкoлo 1600 кв. м. Передаются без отделки. Подойдут для организации ресторана, бара, офиса банка, медицинского центра, спа-центра, фитнес-центра, танцевальной студии, офиса, гостиницы, магазина и пр.», — сообщается в объявлении.
Всего для аренды выставлены три секции. Первая — на шестом этаже площадью 330,3 кв. м с потолками высотой 2,7 м, остальные — на седьмом этаже. Площадь одной из них составляет 408,3 кв. м, потолки — 4,8 м. Общая площадь второй — 810,6 кв. м, высота потолков — от 3,7 до 4,9 м, она представляет собой помещение с панорамными окнами и отдельными лифтами, с выходом на кровлю площадью 331,3 кв. м.
Стоимость аренды в месяц составит 1 тыс. руб. за кв. м. Отмечается, что площадки будут предоставлены с декабря, когда объекты будут сданы в эксплуатацию.
Как указано на сайте ЕГРЗ, проект реконструкции шестого и седьмого этажей административно-торгового здания по ул. Мира, 37 в Перми получил положительное заключение экспертизы в марте 2023 года. В управляющей компании «Новому компаньону» сообщили, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца года.
«Собственник действительно завершил строительно-ремонтные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года», — рассказала заместитель директора ООО «УК Столица» Анастасия Долматова.
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