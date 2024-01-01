Алёна Бронникова В пермском ТЦ «Новая Столица» сдаются помещения по 1000 рублей за квадратный метр Объекты находятся на верхних этажах здания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Помещения на верхних этажах ТЦ «Новая Столица» (ул. Мира, 37) в Перми сдаются в аренду. Согласно информации, опубликованной на «Авито», речь идёт о шестом и седьмом этажах здания со свободной планировкой.

«Свобoдныe пoмещeния плoщадью oкoлo 1600 кв. м. Передаются без отделки. Подойдут для организации ресторана, бара, офиса банка, медицинского центра, спа-центра, фитнес-центра, танцевальной студии, офиса, гостиницы, магазина и пр.», — сообщается в объявлении.

Всего для аренды выставлены три секции. Первая — на шестом этаже площадью 330,3 кв. м с потолками высотой 2,7 м, остальные — на седьмом этаже. Площадь одной из них составляет 408,3 кв. м, потолки — 4,8 м. Общая площадь второй — 810,6 кв. м, высота потолков — от 3,7 до 4,9 м, она представляет собой помещение с панорамными окнами и отдельными лифтами, с выходом на кровлю площадью 331,3 кв. м.

Стоимость аренды в месяц составит 1 тыс. руб. за кв. м. Отмечается, что площадки будут предоставлены с декабря, когда объекты будут сданы в эксплуатацию.

Как указано на сайте ЕГРЗ, проект реконструкции шестого и седьмого этажей административно-торгового здания по ул. Мира, 37 в Перми получил положительное заключение экспертизы в марте 2023 года. В управляющей компании «Новому компаньону» сообщили, что ввод в эксплуатацию ожидается до конца года.

«Собственник действительно завершил строительно-ремонтные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года», — рассказала заместитель директора ООО «УК Столица» Анастасия Долматова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.